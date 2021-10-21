CHP’li Günel intikam için muhtarlığa savaş açtı

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Kuşadası'nda sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldiği toplantıda Davutlar Mahallesi Muhtarı Erol Yağcıoğlu, CHP'li Kuşadası Belediyesi Başkanı Ömer Günel'in mahallerine hizmet getiremediğini söyledi.

Başkan Günel'in jet talimatıyla muhtar Yağcıoğlu'na telefon açılarak muhtarlık binasının tahliye edilmesi söylendi. Muhtar Yağcıoğlu, kendisine ulaşan tahliye tebligatında 15 gün süre verildiğini görünce şoke oldu.

"BENİ HALK SEÇTİ"

CHP'Lİ Belediye'nin bu girişimini Davutlar halkına yapılmış bir saygısızlık olarak değerlendiren Yağcıoğlu, "Beni Davutlar halkı seçimle bu koltuğa oturttu. Yani beni kendilerine hizmet vermem için seçtiler. Ben buraya nasıl hizmet getireceğim. Tabii ki yerel yönetimle getireceğim. Ancak benim elim kolum bağlı. CHP'li Kuşadası Belediyesi'nden bir türlü hizmet alamıyoruz. Binayı boşaltmamız için tebligat göndermişler. Bu bina Davutlar halkının. Kesinlikle boşaltmayacağız. Gelsinler kendileri boşaltsınlar" diye konuştu.

■ NADİR UYSAL