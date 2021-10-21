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Haberler Muğla Eşini bıçakla öldürmüştü! O cani için müebbet hapis istendi

Eşini bıçakla öldürmüştü! O cani için müebbet hapis istendi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde eşini kendisini aldattığı iddiasıyla bıçaklayarak öldüren, tutuklu yargılanan koca hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Eşini bıçakla öldürmüştü! O cani için müebbet hapis istendi
İHA

21.10.2021, 15:24

Pazaryeri Mahallesi'nde Selvan Acar'ı 7 Aralık 2020'de bıçakla öldürdükten sonra kaçtığı Antalya'nın Kaş ilçesinde yakalanarak tutuklanan Tanju Acar'ın duruşmasına, Fethiye Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Fethiye Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, hayatını kaybeden Selvan Acar'ın annesi Cemile Kaya ile tarafların avukatları katıldı. Sanık Tanju Acar ise tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmada hazır bulundu.



Mahkeme savcısı, mütalaasında, olayı özetleyerek sanığın "eşini tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Savcı ayrıca sanık hakkında tahrik hükümlerinin de uygulanmamasını istedi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Adliye önünde bir grup kadın, kadın cinayetlerini protesto etti. Selvan Acar'ın annesi Cemile Kaya, gazetecilere, kızını kaybettiği için her gün ağladığını söyledi. Üstündeki şalın kızına ait olduğunu anlatan Kaya, "Şalı hiç yıkamadım. Kızımı her özlediğimde şalını kokluyorum. Neymiş, aldatmış. Kızım evden kaçıyordu. Bana 'Anne ben ölürsem sebebi kocam' diyordu. Kızımı çok kötü yollara sürüklüyordu. İlaçlarla ayakta duruyorum" diye konuştu.

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