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Haberler Muğla Son dakika: Datça'da korkutan deprem! AFAD son depremler

Son dakika: Datça'da korkutan deprem! AFAD son depremler

Son dakika haberi.... AFAD verilerine göre Muğla'nın Datça ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Türkiye saati ile 11:13'te gerçekleşti.

Son dakika: Datça’da korkutan deprem! AFAD son depremler

21.10.2021, 11:36 Güncelleme Tarihi: 21.10.2021, 11:42

AFAD'ın son dakika verilerine göre, Muğla'nın Datça açıklarında 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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