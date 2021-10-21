Son dakika: Datça’da korkutan deprem! AFAD son depremler

AFAD'ın son dakika verilerine göre, Muğla'nın Datça açıklarında 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 21, 2021
Büyüklük : 4.0 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 3.45 km.Lasithi (Yunanistan), 189.60 km. Datça (Mugla)
Tarih-Saat : 21.10.2021, 11:13:04 TSİ
Enlem : 35.2700 N
Boylam : 26.1840 E
Derinlik : 15.00 km
Detay : https://t.co/TVkKvXKxV2@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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