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Haberler Muğla Dağların Sultanları yürüyüş sezonunu açtı

Dağların Sultanları yürüyüş sezonunu açtı

Grup üyeleri, Ekim ayının Meme Kanseri Farkındalık ayı olması nedeniyle erken tanıya dikkat çekmek için yürüyüş sırasında pembe kurdeleler taktılar.

Dağların Sultanları yürüyüş sezonunu açtı

22.10.2021

DÜNYANIN ilk kadın doğa yürüyüşü grubu olan Fethiye Tabiat Kadınları Yürüyüş Grubu, pandemi sebebiyle ara verdikleri doğa yürüyüşlerine Sarsala Koyu, Kleoptra Hamam Koyu ve Martı Koyu rotaları ile start verdi. Her hafta 100 kadın ile yürüyen ve en kalabalık yürüyüş gruplarından olan Tabiat Kadınları kurucusu ve lideri Mihriban Arslan, "Pandemi sebebiyle katılımcı sayımıza sınır koyduk bu süreçte evlerinde en çok yıpranan özverili kadınlarımız kendilerini doğaya atmak için yoğun talepte bulunuyorlar. 50 kişilik kontenjanı aşmadan onlara moral, motive ve nefes olmaya devam edeceğiz" dedi.

■ ERDOĞAN CANKUŞ

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