Rus tur operatörleri Fethiye’de buluştu

FETHİYE Ölüdeniz'de 13'üncüsü yapılacak Turizm Forumu'na katılmak üzere Rusya'dan 200 kişilik Intourist acente temsilcisi Dalaman Havalimanı'na geldi. Moskova'dan gelen acente temsilcileri YDA Dalaman Havalimanı ve Intourist tur yetkilileri tarafından çiçek ve lokumla karşılandı. YDA Dalaman Havalimanı İş Geliştirme Direktörü Ahmet Orçun Songur, gelen 200 acente temsilcisinin çalıştaya katılacağını söyledi. Songur, çalıştayda 550 acente temsilcisinin yer alacağını bildirdi. Fethiye'de 4 gün sürecek forumda, katılımcılar bu yılı değerlendirecekler ve gelecek yılın çalışmasını yapacaklar. Acente temsilcileri bölgeyi kendi gözleriyle deneyimleme şansı bulacak.

■ ÖMER KUNDAKÇI