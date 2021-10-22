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Haberler Muğla Son dakika: Muğla'da korkutan deprem! AFAD son depremler....

Son dakika: Muğla'da korkutan deprem! AFAD son depremler....

Son dakika haberi.... AFAD'dan yapılan açıklamaya göre merkez üssü Lasithi Yunanistan olarak bildirilen deprem Muğla'nın Bodrum ilçesinden de hissedildi.

Son dakika: Muğla’da korkutan deprem! AFAD son depremler....

22.10.2021, 23:45

Ege Denizi'nden saat 23:03'te deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, merkez üssü Lasithi Yunanistan olarak bildirilen deprem Muğla'nın Bodrum ilçesinden de hissedildi.

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