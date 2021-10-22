Son dakika: Muğla’da korkutan deprem! AFAD son depremler....

Ege Denizi'nden saat 23:03'te deprem meydana geldi.
AFAD'dan yapılan açıklamada, merkez üssü Lasithi Yunanistan olarak bildirilen deprem Muğla'nın Bodrum ilçesinden de hissedildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 22, 2021
Büyüklük : 3.8 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 1.23 km.Lasithi (Yunanistan), 239.77 km. Bodrum (Mugla)
Tarih-Saat : 22.10.2021, 23:03:47 TSİ
Enlem : 35.3190 N
Boylam : 25.5100 E
Derinlik : 35.50 km
Detay : https://t.co/LN9zc77PRZ@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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