Haberler Muğla Son dakika: Muğla'da korkutan deprem! AFAD son depremler....

Son dakika: Muğla'da korkutan deprem! AFAD son depremler....

Son dakika haberi.... AFAD'dan yapılan açıklamaya göre merkez üssü Lasithi Yunanistan olarak bildirilen deprem Muğla'nın Bodrum ilçesinden de hissedildi.

22.10.2021, 23:45