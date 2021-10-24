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Haberler Muğla Muğla'da esnaftan haraç aldıkları iddia edilen 6 şüpheli yakalandı

Muğla'da esnaftan haraç aldıkları iddia edilen 6 şüpheli yakalandı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde sanayi esnafında haraç aldıkları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde G.A'nın verdiği 3 bin lira ile "pala" diye tabir edilen bıçak ele geçirildi.

Muğla’da esnaftan haraç aldıkları iddia edilen 6 şüpheli yakalandı
AA

24.10.2021, 18:43

İlçedeki bir esnaftan B.Ö. isimli şüphelinin haraç aldığı ve zorla senet imzalatılmaya çalıştığı ihbarı üzerine, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Mağdur G.A. ile buluşan şüpheliler, polis ekiplerince takibe alındı. Şüphelilerin bindiği otomobili durduran ekipler, Ç.I, B.Ö, B.Ö.Ö, T.Y, S.B. ve M.T'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin üzerinde G.A'nın verdiği 3 bin lira ile "pala" diye tabir edilen bıçak ele geçirildi.

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