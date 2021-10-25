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Haberler Muğla Antik kentte kaçak kazı yapan sahsa suçüstü

Antik kentte kaçak kazı yapan sahsa suçüstü

Antik kentte kaçak kazı yapan sahsa suçüstü

25.10.2021

MUĞLA'NIN Seydikemer ilçesinde kaçak kazı yapan şahıs, kazı aletleri ve silah ile yakalandı. Yaylaceylan Mahallesi'ndeki Oinoanda Antik Kenti'nde kaçak kazı ihbarı alan Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaza alanında Ö.T. isimli şahsı kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı. Ö.T'nin kaçak kazıda kullandığı kürek, balyoz, kazma, el testeresi, plastik dedektör parçası, dedektör kablosu, demir manivella ve iki adet tüfek ele geçirildi. Malzemelere el konulurken, Ö.T. çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

■ FERDİ YAVUZ

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