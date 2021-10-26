CHP’li belediyeden engelli yaşlı adama yol eziyeti

Muğla'da CHP'li belediyelerin vurdumduymazlığına bir yenisi de Menteşe ilçesinde eklendi. CHP'li Menteşe Belediyesi'nin sınırları içinde olan Yörükoğlu Köyü'nde yaşayan 71 yaşındaki doğuştan işitme engelli ve dilsiz KOAH hastası Sabiri Atak, evine yol olmadığı için yıllardır 500 metre boyunca sedye ya da kucakta taşınarak ambulansa ulaştırılıyor. Vatandaşa hizmet etmek yerine heykel dikmekle meşgul olan CHP'li belediyeler ise bu tür sorunları görmezden gelmeye devam ediyor.

DEFALARCA DİLE GETİRDİ

İlçeye 61 kilometre uzaklıkta olan Yörükoğlu Köyü'nde yaşayan 71 yaşındaki Sabri Atak'ın defalarca yol sorununu dile getirmesine rağmen CHP yönetiminde olan Menteşe Belediyesi bu sorunu görmezden gelmeye devam etti. Doğuştan işitme engelli ve dilsiz olan KOAH hastası Sabiri Atak, evine giden yol olmadığı için güçlük çekerek ambulansa ulaştırılıyor. Sabiri Atak, evine giden araç yolu olmadığı için yıllardır yakınları ve sağlık ekipleri tarafından kucakta ya da sedye ile taşınarak 500 metre uzaklıktaki yolda bekleyen ambulansa ulaştırılıyor. Bu taşıma sırasında ise hem yaşlı adam hem de sağlık ekipleri çok büyük bir çile çekiyor.

HAYAT ARKADAŞI DA HASTA

İŞİTME engelli ve dilsiz, aynı zamanda KOAH hastası Sabiri Atak ile yüksek tansiyon ve şeker hastası olan 65 yaşındaki eşi Güllü Atak, hastaneye gidecekleri zaman adeta ömürlerinden ömür gidiyor. Köyün içinden geçen ana yol ile yaşlı çiftin evleri arasında araçların girebileceği bir yol olmadığı için zor şartlar altında hastaneye gidebiliyorlar. Evlerinin yol sorununun çözülmesi için Menteşe Belediyesi'ne yapılan tüm başvurulara rağmen sonuç alamayan yaşlı çift yetkililerden yardım bekliyor.

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

SABİRİ Atak'ın geçtiğimiz gün rahatsızlanması üzerine bölgeye 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Atak'ın, sağlık ekipleri tarafından sedye ile metrelerce uzaklıktaki ambulansa taşındığı sırada ise hem üzüntü hem de gurur aynı anda yaşandı. Yaşlı ve hasta çiftin yolunu yapamayan CHP'li Menteşe Belediyesi'ne çok sayıda vatandaş tepki gösterirken, sağlık çalışanlarının gayreti ise takdir topladı.

FERDİ YAVUZ