Esnafı haraca bağlayan çete üyeleri yakalandı

MUĞLA Fethiye'de sanayi esnafından haraç aldıkları iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri B.Ö. isimli şüphelinin bir esnaftan haraç aldığı ve zorla senet imzalatmaya çalıştığı ihbarı üzerine, çalışma başlattı. Mağdur G.A. ile buluşan şüpheliler, polis ekiplerince takibe alındı. Şüphelilerin bindiği otomobili durduran ekipler, Ç.I, B.Ö, B.Ö.Ö, T.Y, S.B. ve M.T'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde G.A'nın verdiği 3 bin lira ile bir pala ele geçirildi.

■ MURAT YALÇIN