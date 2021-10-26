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Haberler Muğla Tatil için geldiği otelde kalp krizinden öldü

Tatil için geldiği otelde kalp krizinden öldü

Tatil için geldiği otelde kalp krizinden öldü

26.10.2021

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesine bağlı Turgutreis Mahallesi'ndeki bir otelde tatilini geçiren 61 yaşındaki Abdullah Toprakçı'nın cansız bedeni odada bulundu. Toprakçı'nın uzun bir süre odasından çıkmadığını fark eden otel görevlileri odaya girdi. Toprakçı'nın yerde hareketsiz yattığını görenler görevliler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Otele gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Toprakçı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği öğrenilen Toprakçı'nın cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

■ FERDİ YAVUZ

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