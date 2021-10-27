  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Çevreci mega yat ‘Savannah’ Bodrum’da

Çevreci mega yat ‘Savannah’ Bodrum’da

Çevreci mega yat ‘Savannah’ Bodrum’da

27.10.2021

YURT dışından gelen hibrit sisteme sahip çevre dostu mega yat "Savannah", Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarına demir attı. Marshall Adaları bayraklı, 83,5 metre uzunluğundaki motor yat, büyüklüğünün yanı sıra görünümüyle de dikkati çekti. Farklı özelliklere sahip 6 kabinde 12 misafirin konaklayabildiği, ödüllü hibrit yatta, spa, spor salonu, havuz, jakuzi, su sporları imkanının yanı sıra özellikle dalgalı sularda hareket etkisini azaltan dengeleyiciler yer alıyor. Hollanda'da 2015'te üretilen yatta, su altı salonu sayesinde deniz altı izlenebiliyor.

■ FERDİ YAVUZ

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Çevreci mega yat ‘Savannah’ Bodrum’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.