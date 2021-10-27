Çevreci mega yat ‘Savannah’ Bodrum’da

YURT dışından gelen hibrit sisteme sahip çevre dostu mega yat "Savannah", Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarına demir attı. Marshall Adaları bayraklı, 83,5 metre uzunluğundaki motor yat, büyüklüğünün yanı sıra görünümüyle de dikkati çekti. Farklı özelliklere sahip 6 kabinde 12 misafirin konaklayabildiği, ödüllü hibrit yatta, spa, spor salonu, havuz, jakuzi, su sporları imkanının yanı sıra özellikle dalgalı sularda hareket etkisini azaltan dengeleyiciler yer alıyor. Hollanda'da 2015'te üretilen yatta, su altı salonu sayesinde deniz altı izlenebiliyor.

■ FERDİ YAVUZ