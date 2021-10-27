Jeff Bezos’un süper yatı Gökova Körfezine demir attı

Muğla kıyıları dünyanın en zengin iş insanlarını ağırlamaya devam ediyor. Bill Gates'in süper lüks yatı Fethiye açıklarına demir atarken, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un süper yatı da Gökova Körfezine demir attı.

10 Ekim'de Yunanistan'dan Bodrum'a gelen Jeff Bezos'un 'Flying Fox' isimli ultra lüks yatı, Bodrum'dan sonra Gökova Körfezine demir attı. Gökova Körfezinde karadan ulaşımın zor olduğu bir bölgeye demir atan 'Flying Fox' teknesinde Jeff Bezos'un olup olmadığı bilinmiyor. Yatta bulunan iki adet helikopter pistinden birisinde helikopterin bulunduğu görüldü.





YATIN ÖZELLİKLERİ

57 yaşındaki dünyanın en zengin iş insanlarından Jeff Bezos'un ultra lüks yatı 2019 yılında Almanya'da üretildi. Çelik zırhlı gövdeye sahip mega yat 136 metre uzunluğunda ve 22,5 metre genişliğinde. Yatta 12 metrelik yüzme havuzu bulunurken, toplamda 22 kişilik misafir kapasitesinin yanı sıra 54 kişilik mürettebata sahip. Yatta 11'i VIP konuklar için olmak üzere 36 kabin bulunuyor. Yatta iki adet helikopter pisti de yer alıyor.

BİLL GATES FETHİYE'DE

Teknoloji şirketi Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Cayman Adaları bayraklı 107 metre uzunluğunda ve 16 metre genişliğindeki yatı ile Fethiye Karagözler Mahallesi'ndeki Büyük Boncuklu Koyu önlerine demir attı.





Gates'in lüks yatını gören bazı vatandaşlar lüks yatın cep telefonlarıyla fotoğrafını çekti. Gates'in ilçede ziyaret yapıp yapmayacağı merak konusu oldu.



Spor salonu, jakuzi, plaj kulübü, yüzme havuzu, su sporları ekipmanları gibi çeşitli imkanlar bulunan yatta ayrıca hareket etkisini azaltan dengeleyiciler de yer alıyor.

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