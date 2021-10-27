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Haberler Muğla Muğla'da 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Muğla'da 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, hakkında 24 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından ise cezaevine gönderildi.

Muğla’da 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
AA

27.10.2021, 17:59 Güncelleme Tarihi: 27.10.2021, 18:24

İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), "Resmi belgede sahtecilik ve bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan hakkında 24 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.P'nin Çiftlik mahallesinde olduğunu tespit etti. Takibe alınan hükümlü, adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Zanlı, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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