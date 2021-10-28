Bir Başarı Hikâyesi “Vali Hanım Çileği”

Muğla'da, 2018 yılında dönemin Valisi Esengül Civelek tarafından başlatılan "Vali Hanım Çileği Projesi" kapsamında yetiştirilen çilekler, kadınlar için ekonomik kazanca dönüştü. Muğla Valiliği himayesinde Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen proje destekleriyle "Vali Hanım Çileği" üreticisi olan kadınlar, lezzetli çileğe gelen talebe yetişemiyor.



EKONOMİYE KATKI

Muğla'nın Menteşe, Ula, Yatağan ve Kavaklıdere ilçelerinde projenin başladığı tarihten itibaren çilek üretimi için başlatılan çalışmalarda çok sayıda vatandaş sera içinde çilek üretimi gerçekleştirerek, hem iş sahibi oldular, hem de ev ekonomisine katkı sağlıyorlar. Vali Hanım Çileği Projesi ile kırsal kalkınmada kadınların sosyo-ekonomik konumları güçlenirken, köyden kente göçte engelleniyor. 6 etap boyunca 400 dekar alanda üretim yapılan projenin 7'inci etabında 250 dekar alanda üretim yapılacak. 85 ailenin faydalanacağı yaklaşık 3 Milyon liralık projenin 2 Milyon 317 bin 500 TL kısmı hibe olarak Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından karşılanıyor. İki yıl boyunca devam edecek projede çilek fidesi, malç, sulama için gerekli sistem, gübre ve ilaç gibi destekler sağlanacak. Bu sayede Muğla ekonomisine de büyük katkı sağlanıyor.





"BÜYÜK BİR REVAÇ VAR"

'Vali Hanım Çileği' projesi kapsamında 2018 yılından bugüne kadar çilek üretimi gerçekleştiren Kavaklıdere'nin Menteşe Mahallesi'nden Hüseyin Serim, çilek üretimi ile ilgili verdiği bilgide, "Vali hanım çilek projesine 2018 yılında dönemin Muğla Valisi şu anki Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Esengül Civelek'in Muğla'mıza kazandırmış olduğu proje ile başladık. Çilek bahçemiz 2018 yılında kuruldu. 2018 yılından bugüne kadar üretimimizi yapıyoruz. Yaşadığımız alan kırsal alan olduğu için kırsal alanda yaşayan bayanlara iş imkanı ve istihdam sağlıyor. Proje şu anda çok iyi. Bulunduğumuz bölgede Menteşe Mahallesinde Çilek üretimine yönelik büyük bir revaç var. Bu alanda kendimizi daha fazla geliştirmek istiyoruz. Antalya ve Mersin bölgesinde olan seralardaki gibi burada da Ekim- Ocak ayına kadar çilek ürünü almak istiyoruz. Bize bu konuda desteklerini esirgemeyen devlet büyüklerimize teşekkür ediyorum. Valimiz Orhan Tavlı, Tarım ve Orman İl Müdürümüz Barış Saylak'a ve Kavaklıdere Belediye Başkanımız Mehmet Demir'e bize verdikleri destek için teşekkür ederiz" dedi.

"PROJE KIRSAL KALKINMADA KILIT ROL OYNUYOR"

ÇİFTÇİLERİN gelir seviyesini arttıran projenin devamlılığı noktasında gereken desteğin sağlandığını ve projenin kırsal kalkınmada kilit rol oynadığını belirten Muğla Valisi Orhan Tavlı, Muğla için tarım ve hayvancılığın önemli olduğunu, bu nedenle vatandaş odaklı projelerle çiftçilerimizin refah seviyesinin arttırılması çalışmalarına hız verildiğini söyledi. Vali Orhan Tavlı, kırsal kalkınmaya destek olmanın yanında turizm sektörüne de katma değer sağlayan, üreticinin yüzünü güldüren projelere destek vermeye devam edileceğini ifade etti.

FERDİ YAVUZ