Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından iki grup halinde lastik botlara bindirilen 31 düzensiz göçmen Türk karasularına geri itildi. Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye gönderdiği kurtarma botları ile lastik botlar içinde açık denizde sürüklenen düzensiz göçmenleri botlara alarak kurtardı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Datça açıklarında 31 düzensiz göçmen kurtarıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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