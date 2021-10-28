Mavi yolculuğun kalbi Muğla koyları

TÜRKİYE'NİN 1.484 kilometreyle en uzun kıyı şeridine sahip şehri Muğla, lüks yat ve tekne ve guletlerle deniz turizmini hareketlendirmeye devam ediyor. Dünyanın ve Türkiye'nin gözde tatil merkezi Muğla koylarını, her yıl birbirinden gösterişli lüks yat ve tekneler mesken tutuyor. Muğla'nın ünlü koylarında "mavi yolculuk" yapmak isteyen turistlerin birçoğu Bodrum, Marmaris ve Fethiye koylarında mavi yolculuğa çıktı. SEZONDA Muğla'nın Bodrum ilçesinde Gemi Yanaşma İskelesi'ne 3 büyük lüks yat ardı ardına demirledi. Lüks yatları görenler dakikalarca bakarken, her yatın üzerindeki helikopterler ise dikkatlerden kaçmadı. Yaz aylarında Bodrum koylarında sıkça görülen 99 metre uzunluğundaki "Madame Gu" ve geçen hafta ilçeye gelen 136 metrelik "Flying Fox"un ardından dev yat "Cloudbreak" de Bodrum Yolcu Gemisi Limanı iskelesine yanaştırıldı. Üzerlerinde helikopter bulunan ve birçok lüksü bünyesinde barındıran "yüzen oteller" ilgi çekti.



DENİZLERİMİZİ KORUMALIYIZ

İSTANBUL ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası (DTO) Bodrum Şubesi Başkanı Orhan Dinç, yat sahiplerinin, denizinin temizliği, koylarının güzelliği ve hizmet altyapısı dolayısıyla Bodrum'u tercih ettiğini belirtti. Dinç, "Mega yatlarla gelenler, temiz denizimizde, koylarımızda güzel vakit geçirmek, unutulmaz anılar biriktirmek için geliyorlar. Denizciler olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Karadan da aynı hassasiyeti göstermek gerekiyor. Denizlerimizi korumak, deniz turizmi ve ticaretinin devamlığı için çok önemli" diye konuştu.

YAT TURIZMINDE GÖZDE

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinin dünyaca ünlü turistlik mahallesi Göcek'in her yıl eşsiz koyları, birbirinden lüks yatlara ev sahipliği yapıyor. Güney Ege bölgesinin en popüler turizm merkezlerinden Göcek, masmavi koyları ve muhteşem güzellikteki denizi ile dikkat çekiyor. Turkuaz renkteki ışıl ışıl denizi, yemyeşil çam ormanları ve plajları ile adeta bir cennet olan Göcek, mavi yolculuk tutkunlarının vazgeçilmez rotalarından biri olarak öne çıkıyor. Doğa aşıkları ve uluslararası yatçıların da uğrak yeri olan Göcek, son yıllarda tatilciler tarafından oldukça büyük rağbet görüyor. Ayrıca şiddetli rüzgarlara kapalı korunaklı yapısı sayesinde, Göcek Yat Limanı, dünyanın en önemli limanları arasında gösteriliyor.



ESSIZ GÜZELLIKTE DOGA

MAVİ yolculuğun önemli rotalarından olan ve her geçen gün ilginin arttığı bir diğer yer ise Muğla'nın Marmaris ilçesi oldu. Marmaris ve turistik kırsal mahallerinde deniz tutkunları, yat ve tekneleri ile mavi suların tadını doyasıya yaşamaya devam ediyor. Deniz turizminin önemli merkezlerinden Marmaris'te fiyatları 1,5 milyon ile 500 milyon dolar arasında değişen lüks yatlar, ilçenin eşsiz koylarına demir atıyorlar.