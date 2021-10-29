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Haberler Muğla 24 yılla aranan hükümlü Fethiye’de yakalandı

24 yılla aranan hükümlü Fethiye’de yakalandı

24 yılla aranan hükümlü Fethiye’de yakalandı

29.10.2021

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 24 yıl hapis cezası bulunan hükümlü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Jandarmanın dedektifleri olarak bilinen Fethiye Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), "Resmi belgede sahtecilik ve bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan hakkında 24 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.P'nin Çiftlik Mahallesi'nde olduğunu tespit etti. Takibe alınan hükümlü, adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Zanlı, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

■ MURAT YALÇIN

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