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Haberler Muğla Arı yüklü kamyonet şarampole yuvarlandı

Arı yüklü kamyonet şarampole yuvarlandı

Arı yüklü kamyonet şarampole yuvarlandı

30.10.2021

MUĞLA Köyceğiz'de arı kovanı yüklü kamyonet şarampole devrildi. Kaza sonrası kovanlar telef olurken, sürücü ve yanındaki bir kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen 112 Ambulans ve Bölge Trafik ekipleri, kaza esnasında araçtan fırlayan Zeki Kaba ve Ali Orpak'ı, sağlık görevlilerine teslim ettiler.

Kaza sonrası araçta büyük hasar oluşurken, kamyonet üzerindeki kovanların büyük bölümü telef oldu. Gece saatlerinde arılar arıcılar tarafından tekrar başka kovanlara taşındı.

■ FERDİ YAVUZ

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