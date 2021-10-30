Otomobil yola çıkan araca çarptı: 6 yaralı

MUĞLA'DAN Fethiye istikametine giden Enes U. yönetimindeki otomobil, Dalaman Günlüklü Mahallesi'nde çevre yolundan ilerlerken, yola çıktığı iddia edilen Eyüp S. yönetimindeki araca çarptı. Kazada araç sürücülerinin yanı sıra araçlarda bulunan isimleri öğrenilemeyen 4 kişi daha yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Dalaman ve Ortaca'daki hastanelere kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

■ FERDİ YAVUZ