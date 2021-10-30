Sahil Güvenlik kaçak göçmenleri kurtardı

MUĞLA Marmaris'te, Yunan unsurları tarafından botları bıçakla delinerek geri itilen 21 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Önceki gün saat 05.00 sıralarında avlanmak üzere denize açılan balıkçılar, denizde sürüklenen lastik bot üzerinde çok sayıda kişiyi görünce, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, Zodyak bot içinde bulunan 21 kaçak göçmeni kurtararak İl Göç Müdürlüğü'ne teslim etti.

■ MURAT YALÇIN