Alkollü sürücü işçinin canını alıyordu

MUĞLA Menteşe'de meydana gelen trafik kazasında alkollü sürücü dehşeti yaşandı. N. Ç. yönetimindeki araç, Menteşe Belediyesi'ne ait çöp kamyonuna arkadan çarptı. Kaza sırasında çöp kamyonunun arka basamağında bulunan temizlik görevlisi C. K. yaralandı. Bölgeye sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, yaralı C. K'nın ambulansla hastaneye kaldırılmasını sağladı. Kazaya neden olan sürücünün ise yapılan alkol muayenesinde 191 promil alkollü olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

■ FERDİ YAVUZ