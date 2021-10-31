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Haberler Muğla Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü Oğuzhan Koç (19) hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

31.10.2021, 08:19

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Çaykenarı Mahallesi'nde meydana geldi. Fethiye'den Antalya istikametine giden A.C. yönetimindeki 48 PN975 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Oğuzhan Koç'un kullandığı motosiklet ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Koç'un, araçtan yol kenarına fırlayarak hayatını kaybettiği belirlendi. Koç'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hafif ticari aracın sürücüsü A.C., ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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