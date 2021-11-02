Pınar’ın katili tehdit edildiğini iddia etti

Muğla'da boğularak öldürülüp cesedi varilde yakılan Pınar Gültekin'in (27) katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın (32) yargılanmasına dün Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmada, tutuksuz yargılanan katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın babası Selim Avcı, boşandığı eşi Eda Karagün, ortağı Şükrü Gökhan Orhan ve tanık olarak da ailenin eski avukatı Doğukan Uzakgiden hazır bulunurken, Cemal Metin Avcı ve kardeşi Mertcan Avcı da duruşmaya SEGBİS ile bağladı. Rahatsızlığı bulunan Ayten Avcı ise duruşmaya katılmadı.

TANIKLIKTAN ÇEKİLDİ

Duruşmada ilk olarak, Avcı ailesinin bağ evine gitmeden önce ofisine gittikleri ve bağ evinde de Selim Avcı ve Eda Karagün ile 5-6 dakika boyunca telefonda konuştuğu öne sürülen avukat Doğukan Uzakgiden'e tanık olarak söz verildi. Cemal Metin Avcı'nın eski avukatı olan Uzakgiden, meslek sırrı kapsamında olduğu için tanıklık yapmayacağını bildirdi. Gültekin ailesinin avukatları, Uzakgiden'in tanıklıktan çekilmesine itiraz etti. Mahkeme heyeti, bu itirazı reddetti.

'KORKUP ANLATMADIM'

Sanık Mertcan Avcı ifadesinde, "Olay tarihinde bağ evine gittiğimi tutuklanmadan önce aileme anlatmadım. Korktum, kimseye söylemedim. Söylediğimde bir şeyler olur diye düşündüm. Onları da zan altında bırakmak istemedim. Psikolojik durumum çok bozuktu. 16 Temmuz'u 17 Temmuz'a bağlayan gece annemle konuşmuştum. Saati net bilmiyorum" diye konuştu.

Cemal Metin Avcı ise savunmasında Pınar Gültekin ve arkadaşı tarafından tehdit edildiğini iddia etti. Avcı, "ABD'ye yazılan yazının beklenmesini talep ediyorum. Maktul ve en yakın arkadaşının da beni tehdit ettiği görülecek. Ben bir suç işledim. Evet kabul ediyorum. Çok pişmanım. Şu an bunları yine konuşmak istemiyorum. Sürekli yoğun tehdit altındaydım" diye konuştu. Duruşma mahkeme heyeti tarafından 20 Aralık tarihine ertelendi.

'11 AY BEKLEYEMEYİZ'

Gültekin ailesinin avukatı Yiğit Gökçehan Koçoğlu, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, "ABD'den gelen dosya, Muğla'da ve Ankara'da incelendi ancak çözülemedi. Burada Pınar'ın özel hayatı yargılandığı için ve canlıyken yakıldığı sabit olduğu için tekrar müzekkere yazılmasını istemiyoruz. Bir 11 buçuk ay daha mı bekleyeceğiz" dedi. ■ FERDİ YAVUZ

SEBNEM İÇİN TEK YÜREK OLDULAR

Denizli Kadın Platformu, 27 Ekim'de erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı tarafından 12 yerinden bıçaklanarak ve boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin (25) için Makine Mühendisleri Odası Toplantı Salonu'nda basın açıklaması düzenlendi. Açıklamaya, Şebnem Şirin'in fotoğrafını taşıyan yaklaşık 50 kadın katıldı. Şebnem Şirin'in teyzesi Zehra Tokat Gezer, yeğeninin hayat dolu bir insan olduğunu belirterek gözyaşları içinde, "Benim kızım, evladım, bilseydi o canavarın o kadar suç makinesi olduğunu yanından geçer miydi? Bu tür insanları damgalayın. Deşifre olsunlar" dedi. ■ SEBAHATTİN ALP