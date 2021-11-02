Süpermarketin yanışını gözyaşlarıyla izlediler

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde gece yarısı meydana gelen süpermarket yangınında faciadan dönüldü. Alevler üst kattaki ve yandaki evlere sıçramadan son anda önlendi. YANGIN, Bodrum Gümbet'te Ünal Akın'ın (54) yaklaşık 20 yıldır işlettiği süpermarkette önceki gece meydana geldi. Marketi kapatıp 100 metre ilerideki evine giden Akın, bir süre sonra, marketinde yangın çıktığını gördü ve itfaiyeye haber verdi.

İtfaiyenin müdahalesine rağmen kısa sürede büyüyen alevler üst kattaki ve yandaki evleri de tehdit etmeye başladı. Bazı vatandaşların yangın tüpü ve bahçe hortumlarıyla müdahale ettiği alevler evlere sıçramadan kontrol altına alındı. İşyerlerin yanmasını yaşlı gözlerle izleyen Akın ailesi büyük üzüntü yaşadı. Yangında süpermarket tamamen kül oldu.

■ ADEM ÜLKER