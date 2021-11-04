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Haberler Muğla Bodrum'da metrelerce sürüklenen motosikletin sürücüsü genç kadın kurtarılamadı

Bodrum'da metrelerce sürüklenen motosikletin sürücüsü genç kadın kurtarılamadı

Son dakika... Muğla’nın Bodrum ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpan motosikletin sürücüsü genç kadın yaşamını yitirirken, yaya ise yaralandı.

Bodrum’da metrelerce sürüklenen motosikletin sürücüsü genç kadın kurtarılamadı
İHA

04.11.2021, 08:59

Kaza, Konacık Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bodrum'dan Turgutreis istikametine seyreden 48 ADS 439 plakalı motosiklet, Jandarma Kavşağı'nı geçtikten sonraki yaya geçidinde yolun karşısına geçen 56 yaşındaki Saadet Y. 'ye çarptı.

Çarpmanın ardından yaya yere düşerek yaralanırken, motosiklet sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje çarptıktan sonra sürüklenerek yaklaşık 100 metre sonra durabildi. Motosikletin sürücüsü 30 yaşındaki Nina Jheruu ağır şekilde yaralandı. İhbar üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri kaza yerine sevk edildi. Yaralılar, ambulanslara alınarak hastanelere kaldırıldı.



Motosikletin çarptığı Saadet Y. 'nin genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, motosiklet sürücüsü Nina Jheruu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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