Kafe ihalesi kavgasında 9 zanlı gözaltına alındı

MUĞLA Bodrum'da, 1 Kasım günü eski otogarda kafe ihalesini kaybetmesine rağmen işyerinden çıkamayan R.E. ile ihaleyi kazanan H.K. ve arkadaşları arasında çatışma yaşanmıştı. Kavgada 62 yaşındaki R.E. bacağından, 45 yaşındaki V.C. karnından ve bacağından, 52 yaşındaki S.C. ile 32 yaşındaki H.K. de bacağından yaralandı. Olayda 2 silah, 8 fişek ve kesici aletler ele geçirildi. Dün 9 kişi, 'kasten yaralama', 'yağma ve ihaleye fesat karıştırma' iddialarıyla gözaltına alındı.

■ ADEM ÜLKER