  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Kafe ihalesi kavgasında 9 zanlı gözaltına alındı

Kafe ihalesi kavgasında 9 zanlı gözaltına alındı

Kafe ihalesi kavgasında 9 zanlı gözaltına alındı

4.11.2021

MUĞLA Bodrum'da, 1 Kasım günü eski otogarda kafe ihalesini kaybetmesine rağmen işyerinden çıkamayan R.E. ile ihaleyi kazanan H.K. ve arkadaşları arasında çatışma yaşanmıştı. Kavgada 62 yaşındaki R.E. bacağından, 45 yaşındaki V.C. karnından ve bacağından, 52 yaşındaki S.C. ile 32 yaşındaki H.K. de bacağından yaralandı. Olayda 2 silah, 8 fişek ve kesici aletler ele geçirildi. Dün 9 kişi, 'kasten yaralama', 'yağma ve ihaleye fesat karıştırma' iddialarıyla gözaltına alındı.

■ ADEM ÜLKER

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kafe ihalesi kavgasında 9 zanlı gözaltına alındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.