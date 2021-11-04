Kuyumcuya sahte altın satarken yakalandılar

MUĞLA Fethiye'de kuyumcuya sahte altın satmak isteyen 3 şüpheli gözaltına alındı. İlçede bir kuyumcuda 3 kişinin sahte altın satmaya çalıştığı bilgisine ulaşan ekipler harekete geçerek dükkana girdi. Polis F.Ç, G.T. ve M.K.T'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, sahte olduğu belirlenen 3 künye, birer zincir ve küpe ele geçirildi. Bir gün önce başka kuyumcuda sahte zincir ve künyeyi 13 bin liraya sattıkları tespit edilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

■ MURAT YALÇIN