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Haberler Muğla Kuyumcuya sahte altın satarken yakalandılar

Kuyumcuya sahte altın satarken yakalandılar

Kuyumcuya sahte altın satarken yakalandılar

4.11.2021

MUĞLA Fethiye'de kuyumcuya sahte altın satmak isteyen 3 şüpheli gözaltına alındı. İlçede bir kuyumcuda 3 kişinin sahte altın satmaya çalıştığı bilgisine ulaşan ekipler harekete geçerek dükkana girdi. Polis F.Ç, G.T. ve M.K.T'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, sahte olduğu belirlenen 3 künye, birer zincir ve küpe ele geçirildi. Bir gün önce başka kuyumcuda sahte zincir ve künyeyi 13 bin liraya sattıkları tespit edilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

■ MURAT YALÇIN

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