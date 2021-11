Muğla’da ‘geçici KentKart’ bilmecesi

AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete pandemi nedeni ile Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir içi otobüslerde kullanılmaya başlanan geçici Kentkart sistemi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"60 BİN KART ÇÖPE GİDİYOR"

HER gün 60 bin kartın çöpe atıldığını vurgulayan Mete, "Pandemiden önce ister Kentkart'la ister nakit parayla seyahat ediliyordu. Şoförlerle yolcular arasındaki teması engellemek için nakit para ödemesi kaldırıldı. Onun yerine 'geçici Kentkart' denilen bir ek sistem getirildi. Muğla'ya dışardan gelen vatandaşlar otobüse bindiğinde nakit ödeme yapamadığı için şoförden geçici kart satın almak zorunda. Bu paranın bir kısmını Kentkart, bir kısmını da Büyükşehir tahsil ediyor. Yani her gün çöpe atılan yaklaşık 60 bin karta çevreci gözüyle mi bakmak istersiniz yoksa vatandaşın cebinden her gün boşuna alınan 90 bin TL'nin kimlere ne amaçla aktarıldığına mı dikkat çekersiniz, sizin takdirinize bırakıyorum." diye konuştu.

■ FERDİ YAVUZ