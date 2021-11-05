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Muğla'da vahşet! Tüfekle köpeğe ateş etti

Muğla’nın Bodrum ilçesinde sokak köpeğinin kendine havlamasına sinirlenen bir şahıs evindeki tüfeği alarak adeta dehşet saçtı. Sahile inen öfkeli adam kendisine havlayan köpeğe ateş etmek isterken bu sırada sahildeki bir kafede oturmakta olan 3 kadını da yaraladı. Olayda köpek ile birlikte yaralanan 3 kadın hastaneye kaldırıldı.

Muğla’da vahşet! Tüfekle köpeğe ateş etti
İHA

05.11.2021, 19:51

Edinilen bilgiye göre, Ortakent-Yahşi Mahallesi Yahşi sahilinde motosikleti ile geçen Mustafa E. isimli şahıs köpeğin kendisine havlamasıyla birlikte çılgına döndü. Mustafa E. evine giderek tüfeği alıp tekrar sahile döndü.

Köpeği arayan Mustafa E., Kartal isimli sokak köpeğine 3 el ateş etti. O esnada çevrede bulunan 3 kadın da fişekten çıkan saçmalarla yaralandı. Kadınlar Bodrum'daki çeşitli hastanelere sevk edildi. Çevrede bulunan esnaflar ise köpeği en yakın veterinere götürerek hayata döndürmeye çalıştı. Ayaklarından yaralanan kadınların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Köpeğin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.



OLAY YERİNDE YAKALANDI
Olaydan sonra ihbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri öfkeli şahsı av tüfeği ile bir kafede hiçbir şey olmamış gibi otururken yakalayarak gözaltına aldı. Çevredeki vatandaşlar ise olayı anlatırken gözyaşlarına boğuldu. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

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