  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Son dakika: Bodrum açıklarında göçmen teknesi battı

Son dakika: Bodrum açıklarında göçmen teknesi battı

Son dakika haberi....Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan 10 kaçak göçmenin içinde bulunduğu fiber tekne battı. 7 kişi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılırken, 3 kaçak göçmen ise aranıyor.

Son dakika: Bodrum açıklarında göçmen teknesi battı
DHA

06.11.2021, 13:11 Güncelleme Tarihi: 06.11.2021, 14:13

Sahil Güvenlik Komutanlığı, dün saat 21.23'te Bodrum Karaada açıklarında yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğu fiber teknenin battığı ihbarını aldı. İhbar üzerine bölgeye 1 Sahil Güvenlik helikopteri, 2 Sahil Güvenlik botu ve 1 Sahil Güvenlik dalış timi sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, 7 kaçak göçmeni kurtararak, kıyıya çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde kaçak göçmenlerin durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaçak göçmenlerin verdiği bilgi doğrultusunda kayıp 3 kişi için bölgede arama ve kurtarma çalışması sürüyor.

İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 115 düzensiz göçmen kurtarıldı İzmir'de ölümle burun buruna gelen 212 göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son dakika: Bodrum açıklarında göçmen teknesi battı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.