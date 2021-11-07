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Haberler Muğla 1 cinayet 7 yetim

1 cinayet 7 yetim

1 cinayet 7 yetim

7.11.2021

MUĞLA'DA 12 Ekim tarihinde şiddet uygulayan kocasını öldüren anne tutuklanınca 7 çocuk ortada kaldı. Suriye uyruklu Samir Muhammed (56), iki ay önce eşi Reyem Eslemen Muhammed tarafından boğazından bıçaklanarak öldürüldü. Samir Muhammed toprağa verilirken, eşi tutuklandı. Çiftin en küçüğü 9 aylık ikizler ile en büyüğü 5 yaşında olan 7 çocuğu, büyükbabaları tarafından Hatay'ın Reyhanlı ilçesine getirildi.

"İMKANIM YOK"
ÖZKURTULUŞ Mahallesi'nde bir gecekonduda yaşayan Halid Muhammed, yetim kalan 7 torununa bakacak imkanı olmadığını söyleyerek yetkililerden yardım istedi. Muhammed, "Savaş nedeniyle Suriye'deki evimiz yıkılınca ben ve çocuklarım Türkiye'ye göç ettik. Eşi oğlumu öldürdü. Çocuklara ben bakıyorum ama imkanım yok. Türkiye Cumhuriyeti'nden ve hayırseverlerden yardım bekliyorum" dedi.

■ FERDİ YAVUZ

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