‘Köpeköldüren’ adam yine dehşet saçtı

MUĞLA Bodrum'da Mustafa Erkal, havlayan köpeğe tüfekle ateş etti. Köpek kanlar içinde kalırken, saçmalar 3 kadına da isabet etti. Korku ve paniğe sebep olan olayın ardından kadınlar hastanede, köpek veterinerde tedavi altına alındı. Yakalanan Erkal'ın daha önce de tüfekle köpekleri öldürdüğü ortaya çıktı.

Olay, Bodrum Ortakent sahilinde yaşandı. 54 yaşındaki kaptan Mustafa Erkal, mahalledeki esnafın beslediği labrador cinsi 4 yaşındaki Kaplan isimli köpeğin kendisine havlamasının ardından evine gelerek tüfeğini aldı. Olay yerine dönen Erkal'ın 2 el ateş ettiği köpek kanlar içinde kalırken köpeği korumak isteyen 3 kadın da tüfekten çıkan saçmalarla yaralandı. Dehşet anlarına turistler de şahit oldu.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Olayın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi, Erkal gözaltına alındı. Erkal'ın daha önce başka köpekleri de tüfekle öldürdüğü ortaya çıktı. Mahkemeye çıkarılan adam tutuklandı. Kendisini görüntüleyen basın mensuplarına küfreden Erkal'ın ifadesinde, "Sürekli bana saldırıyordu, ayağımdan ısırdı ve yaraladı" dediği öğrenildi. Olaydan sonra esnaf tarafından mahalledeki bir veterinere götürülen Kaplan isimli köpeğin vücudundan saçmaların bir bölümü çıkarıldı. Veteriner hekim Eda Özdemir Kıral tarafından serum verilerek müdahale edilen köpeğin hayati tehlikeyi atlatamadığı belirtildi. Ayaklarından yaralanan kadınlar da hastaneye kaldırıldı.

■ ADEM ÜLKER