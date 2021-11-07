  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Muğla'da boğalar güreşti, sahipleri kavga etti!

Muğla'da boğalar güreşti, sahipleri kavga etti!

Muğla'nın Menteşe ilçesinde düzenlenen boğa güreşlerine tekme, yumruk ve sopalı kavga gölge düşürdü. Jandarmanın müdahalesiyle boğa sahipleri ile yakınlarının kavgası sonlandırılırken, güreşlere devam etti.

Muğla’da boğalar güreşti, sahipleri kavga etti!

07.11.2021, 22:55

Menteşe'nin Bayır Mahallesi'nde '19. Geleneksel Boğa Güreşleri' düzenlendi. Adnan Menderes Stadyumu'nda gerçekleştirilen güreşlere yoğun ilgi gösterilirken, büyük bir heyecana sahne olan güreşlerde boğa sahipleri ve yakınları arasında gerginlik yaşandı. Boğaların güreştiği sırada başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Tekme, yumrukların yanısıra sopaların kullanıldığı kavganın büyümesi üzerine, olaya Bayır Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri müdahale etti.

Ekiplerin tarafları yatıştırmasının ardından güreşler devam etti.

Bodrum’da kafe ihalesi kana bulandı

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Muğla'da boğalar güreşti, sahipleri kavga etti! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.