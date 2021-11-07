Öldüren protokol!

Muğla'nın Marmaris ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşiyle avukatının bürosunda buluşan Astsubay Haydar Babur (42) kendisine uzatılan anlaşmalı boşanma protokolünü imzaladıktan sonra canına kıydı. Acı olay, dün 19.30 sıralarında Armutalan Merkez Mahallesi'ndeki bir avukatlık bürosunda meydana geldi. Haydar Babur, boşanmaya karar verdiği eşi Y.Ö. ile birlikte avukatlık ofisine geldi.

BİR EL SİLAH SESİ DUYULDU

İşlemlerin ardından Babur, "Bir canım kalmıştı vermediğim. Onu da vereyim de kurtulayım" dedikten sonra sigara içmek için ofisin balkonuna çıktı. Kısa süre sonra balkondan bir el silah sesi geldi. Balkona çıkan avukat ve büro çalışanları, Babur'u kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Babur'un hayatını kaybettiğini belirledi.

EŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekipleri, eşini kaybetmenin şoku ile sinir krizi geçiren Y.Ö.'yü güçlükle sakinleştirdi. Ambulansa alınan Y.Ö. hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Cumhuriyet Savcılığı tarafından olay yeri incelemesinin ardından, Babur'un cenazesi Marmaris Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. İki çocuk babası Babur'un cenazesinin, resmi işlemler sonrası memleketi Bursa'da toprağa verileceği öğrenildi.

ADEM ÜLKER