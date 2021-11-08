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Haberler Muğla Muğla'da doğa yürüyüşünde kaybolan 2 Rus turiste ulaşıldı

Muğla'da doğa yürüyüşünde kaybolan 2 Rus turiste ulaşıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yürüyüş yaptıkları ormanlık alanda kaybolan Rus uyruklu turistler bulundu. Ormanlık alanda yolunu kaybettiği öğrenilen tatilcilerin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Muğla’da doğa yürüyüşünde kaybolan 2 Rus turiste ulaşıldı
AA

08.11.2021, 10:01

Kente tatile gelen Vadym Kreckho ile Nadia Polova, yürüyüş yapmak için Faralya Mahallesi'ndeki Kabak ile Cennet Koyu arasında yürüyüşe çıktı.

Tatilcilerden bir süre haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ve AKUT Arama Kurtarma Derneği ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık iki saatlik arama sonucu Kreckho ile Polova'ya ulaşıldı.

Ormanlık alanda yolunu kaybettiği öğrenilen tatilcilerin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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