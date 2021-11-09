  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Datça'da 31 hasarlı bina için yıkım çalışması başladı

Datça'da 31 hasarlı bina için yıkım çalışması başladı

Muğla'nın Datça ilçesinde, Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından yapılan incelemelerle depreme dayanıklı olmadığı belirlenen 31 tarihi yapının yıkımına başlandı.

Datça’da 31 hasarlı bina için yıkım çalışması başladı
AA

09.11.2021, 17:55

İlçede, 2017'deki deprem nedeniyle ağır hasar gören ve yıkılma tehlikesi bulunduğu tespit edilen yapılar boşaltıldı.

Yerinde yapılan incelemelerde, can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan bu binaların yıkımı için ekiplerce çalışma başlatıldı.

Datça Belediyesince yapılan yıkımlara, Marmaris Müze Müdürlüğü yetkilileri ile Muğla Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama ve Denetim Şube Müdürlüğü (KUDEB) yetkilileri katıldı.

Tescilli tarihi binaların lazer teknoloji ile çizimlerinin yapılarak onaylandığı, bina sahiplerinin istediği taktirde binaları tarihi dokuya uygun şekilde yeniden yapabilecekleri bildirildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Datça'da 31 hasarlı bina için yıkım çalışması başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.