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Haberler Muğla Filistinli göçmenin cansız bedeni bulundu

Filistinli göçmenin cansız bedeni bulundu

Filistinli göçmenin cansız bedeni bulundu

9.11.2021

MUĞLA Bodrum'da göçmenlerin olduğu fiber tekne battı, kaybolan 3 kişiden birinin cesedine ulaşıldı. Önceki gün yasadışı yoldan Yunan adalarına geçmeye çalışanların bulunduğu tekne suya gömüldü. Bölgeye 1 Sahil Güvenlik Helikopteri ile Sahil Güvenlik botları sevk edildi. Sahil Güvenlik Botu'ndaki dalgıçlar tarafından deniz yüzeyinde tespit edilen 7 göçmen kurtarılırken, kayıp olduğu belirlenen 3 kişiden ise Filistin uyruklu Nesseralla Abdurrehman Alfarra'nın cesedi Orak açıklarında bulundu.

■ FERDİ YAVUZ

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