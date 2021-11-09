Filistinli göçmenin cansız bedeni bulundu

MUĞLA Bodrum'da göçmenlerin olduğu fiber tekne battı, kaybolan 3 kişiden birinin cesedine ulaşıldı. Önceki gün yasadışı yoldan Yunan adalarına geçmeye çalışanların bulunduğu tekne suya gömüldü. Bölgeye 1 Sahil Güvenlik Helikopteri ile Sahil Güvenlik botları sevk edildi. Sahil Güvenlik Botu'ndaki dalgıçlar tarafından deniz yüzeyinde tespit edilen 7 göçmen kurtarılırken, kayıp olduğu belirlenen 3 kişiden ise Filistin uyruklu Nesseralla Abdurrehman Alfarra'nın cesedi Orak açıklarında bulundu.

■ FERDİ YAVUZ