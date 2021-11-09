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Haberler Muğla Kızgın ‘boğa sahipleri’

Kızgın ‘boğa sahipleri’

Kızgın ‘boğa sahipleri’

9.11.2021

MUĞLA Menteşe'nin Bayır Mahallesi'nde '19. Geleneksel Boğa Güreşleri' düzenlendi. Adnan Menderes Stadyumu'nda gerçekleştirilen güreşlerde boğa sahipleri ve yakınları arasında gerginlik yaşandı. Boğaların güreştiği sırada başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesi üzerine, olaya polis müdahale etti. Ekiplerin tarafları yatıştırmasının ardından güreşler devam etti.

■ FERDİ YAVUZ

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