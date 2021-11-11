Haberler Muğla Bodrum'a gelen kruvaziyer gemisi esnafın yüzünü güldürdü

Bodrum'a gelen kruvaziyer gemisi esnafın yüzünü güldürdü

Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen ilk kruvaziyer gemisi esnafın yüzünü güldürdü. Gemiden inen turistler hem Bodrum’u gezdi hem de alış veriş yaptı.