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Haberler Muğla Malta bayraklı yolcu gemisi "Clio" kışı geçirmek için Marmaris'te

Malta bayraklı yolcu gemisi "Clio" kışı geçirmek için Marmaris'te

"Clio" isimli yolcu gemisi, kışı geçirmek için güvenli liman olarak gördüğü Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi. Clio, oturma ve yemek salonu, kapalı ve açık veranda, açık ve kapalı jakuzi imkanlarıyla misafirlerine özel yat konforu sağlıyor.

Malta bayraklı yolcu gemisi Clio kışı geçirmek için Marmaris’te
AA

11.11.2021, 11:48

Valetta Limanı'na bağlı 100 metre uzunluğunda, 14 metre genişliğindeki yolcu gemisi, Marmaris Cruise Port'un büyük iskelesine yanaştırıldı.

Adriyatik denizinde özel gruplara hizmet veren 90 yolcu 60 mürettebat kapasiteli yolcu gemisinin, 3 ay boyunca kışı geçirmek için güvenli bir liman olarak Marmaris'i tercih ettiği bildirildi.

Malta bayraklı "Clio", okyanusta seyir yapabilme özelliğinin yanı sıra 45 kabinde 90 yolcuyu misafir edebiliyor.

Oturma ve yemek salonu, kapalı ve açık veranda, açık ve kapalı jakuzi imkanlarıyla misafirlerine özel yat konforu sağlıyor.

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