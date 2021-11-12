Ege Denizi’nde deprem!

AFAD, saat 06:46'da Ege Denizi açıklarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği ise 49.90 kilometre olarak açıklandı.

Kandilli Rasathanesi 4.1 olarak duyurduğu depremi 3.9 olarak revize etti.