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Ege Denizi'nde deprem!

Gelen son dakika haberine göre; AFAD, Ege Denizi açıklarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

Ege Denizi’nde deprem!

12.11.2021, 08:28

AFAD, saat 06:46'da Ege Denizi açıklarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği ise 49.90 kilometre olarak açıklandı.

Kandilli Rasathanesi 4.1 olarak duyurduğu depremi 3.9 olarak revize etti.

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