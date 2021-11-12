Ege Denizi’nde deprem!

AFAD, saat 06:46'da Ege Denizi açıklarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği ise 49.90 kilometre olarak açıklandı.
Kandilli Rasathanesi 4.1 olarak duyurduğu depremi 3.9 olarak revize etti.
Gelen son dakika haberine göre; AFAD, Ege Denizi açıklarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.
AFAD, saat 06:46'da Ege Denizi açıklarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği ise 49.90 kilometre olarak açıklandı.
Kandilli Rasathanesi 4.1 olarak duyurduğu depremi 3.9 olarak revize etti.
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