Bodrum’da bir lisenin 34 öğrencisi karantinada

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesine bağlı Yalıkavak Mahallesi'ndeki Halil İbrahim Adnan İper Lisesi'ndeki bir sınıfta iki öğrencinin test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine öğrencilerin ve bazı öğretmenlerin önceki gün öğle saatlerinden itibaren evlerine gönderilerek karantinaya alındığı belirtildi. Konuyla ilgili öğrenciler ve veliler bilgilendirildi. İl ve İlçe Milli Eğitim müdürlüklerinden açıklama yapılması ve ilçedeki durumlarla ilgili bilgi verilmesinin istendiği belirtildi. Öğrenci ve öğretmenlerin iki gün evlerinde kalacağı, ardından test yaptırmak için ilgili kurumlara yönlendirileceği ve öğrencilerin iki hafta uzaktan eğitim yapacağı öğrenildi.

■ FERDİ YAVUZ