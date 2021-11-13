CHP’li Muğla Büyükşehir’den vatandaşa illegal bariyer

Yatağan Belediye Meclisi'nin, Turgut, Yeşilbağcılar, Bozüyük, Bozarmut, Bencik ve Madenler mahallelerinde, tarım ve hayvancılığın korunması amacıyla vatandaşların, gelir vergisi ve emlak vergisi ile su faturalarında indirime gidilmesi için aldığı kırsal mahalle kararı, Büyükşehir Belediye Meclisi'nde görüşüldü. Ancak söz konusu mahallelerin kırsal mahalle olarak kabul edilmesi kararı, CHP'li üyelerin sayıca fazla olduğu Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısı'nda oy çokluğuyla reddedildi.

HUKUKİ MÜCADELE VERİLECEK

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Yatağan AK Parti Belediye Başkanı Mustafa Toksöz, "Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin almış olduğu bu karar ile tarım ve hayvancılığın korunması amacıyla kırsal mahalleye dönüşen yerleşim yerlerindeki vatandaşların, gelir vergisi ve emlak vergisi ile su faturalarında indirime gidilmesinin de önüne geçildi. Turgutlulu hemşerilerimizin, mağduriyetlerini dile getirmek ve yasal hakları olan Meclis Toplantısı'nı takip etme istekleri, engellenmiştir. Bundan sonraki süreçte, Yatağan Belediye Başkanlığı olarak, vatandaşlarımızın haklarını korumak ve haklarını aramak için her türlü hukuki mücadele verilecektir." diye konuştu.



Ferdi YAVUZ