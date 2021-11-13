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Haberler Muğla Menemen’de Sokak Sağlıklaştırma Projesi

Menemen’de Sokak Sağlıklaştırma Projesi

Menemen’de Sokak Sağlıklaştırma Projesi

13.11.2021

Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, tarih kokan kent merkezinde kültür varlıklarını korumak ve bölgeyi turizme kazandırmak amacıyla Sokak Sağlıklaştırma Projesi çalışmalarına başladı. İki etap halinde gerçekleştirilecek projenin ilk etabının ihalesi gerçekleştirildi. Ardından da yüklenici firmaya yer teslimi yapıldı.

İKİ YILDA TAMAMLANACAK
YÜKLENICI firma, 1. etap kapsamında Eski Mahkeme, Şehit Kemal, Arasta Caddeleri (Gazez Camii karşısı) ile Kesikköy Sokak arasında kalan alanda, tescilli ve tescilsiz yapıların cephelerinde rölöve, restitüsyon, restorasyon ve çevre düzenleme projelerini hazırlayacak. Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na başvurulup onay alınmasının ardından da projenin uygulaması gerçekleştirilecek. Projeyi iki etap halinde ve iki yıl içinde bitirmeyi hedeflediklerini belirten Pehlivan, "Menemenimizin değerlerine sahip çıkmak, korumak ve tarihi çevre bilinci oluşturmak adına, eski Menemen merkezinde Sokak Sağlıklaştırma Projesi'ni hayata geçiriyoruz. Beylikler döneminden günümüze ayakta kalabilen ve kentsel sit alanı ilan edilen Tarihi Bedesten, Türk Hamamı, Taşhan ve Mahkeme Camii bölgesinde gerçekleştireceğimiz Sokak Sağlıklaştırma Projemizi iki etapta bitirmeyi planlıyoruz" dedi. Projeye 3 milyon lira hibe 3 milyon lira da kredi desteği veren Bakan Murat Kurum'a teşekkür eden Pehlivan, "Ayrıca Menemenimizin eski çarşısını yeniden ayağa kaldıracağız" dedi

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