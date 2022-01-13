Otomobil TIR’la çarpıştı: 2 kişi öldü 1 kişi yaralandı

MUĞLA'NIN Seydikemer ilçesinde TIR'la otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, bir kişi yaralandı. Kaza, Fethiye-Antalya yolunun Sarıyer mevkiinde meydana geldi. Erdal Ö'nün kullandığı TIR, Ali Büyükçepel yönetimindeki otomobille çarpıştı.

OLAY yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Büyükçepel'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobildeki Murat ve Burak Bayat ise sağlık ekiplerince Fethiye'deki hastanelere kaldırıldı. Murat Bayat da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

MURAT YALÇIN