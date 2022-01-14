Haberler Muğla Marmaris'te güneşli havayı görenler sahile koştu

Marmaris'te güneşli havayı görenler sahile koştu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4 gün süren dolu ve yağmurun ardından güneşli havayı görenler sahile koştu, yürüyüş ve spor yapmanın keyfini çıkartarak eşsiz deniz manzarasını izleyip, öz çekim yaptı.