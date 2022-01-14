Yerleşik İngiliz yaşadığı teknede ölü bulundu

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde yaşayan İngiliz John Pinalli teknesinde ölü bulundu. Uzun yıllardır Fethiye'de, "Coral Reef" isimli teknede yaşayan 77 yaşındaki John Pinalli'den 3 gündür haber alamayan marina çalışanları tekneyi kontrole gitti. Çalışanlar kamarada Pinalli'yi yerde yatarken bulunca sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, Pinalli'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Vücudunda darp ve yara izine rastlanmayan Pinalli'nin cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. ■ ADEM ÜLKER

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