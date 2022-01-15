Doğum gününde işten çıkarılınca canına kıydı

MUĞLA Bodrum'da yaşayan 24 yaşındaki kuaför Göksenil Feyza Çanoğlu, doğum günü olan önceki akşam işyerinden çıkarıldığı haberini aldı. Bunalım geçiren genç kadın, yalnız yaşadığı evinde gece yarısı kendisini pergoleye asarak canına kıydı. Koyunbaba mahallesinde yaşayan ve bir süre önce eşinden boşanan Göksenil, önceki akşam saatlerinde çalıştığı işyerinden çıkarıldığını öğrendi.

EŞİNDEN DE BOŞANMIŞTI

Çanoğlu bir sitede yalnız yaşadığı evine geldi. Saat 23.30'da komşuları, Çanoğlu'nu pergoleye asılı halde görünce sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler Çanoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz kadının arkadaşları, "Çok duygusal bir insandı, eşinden boşanınca bunalıma girdi. Doğum gününü kutlamaya hazırlanırken işini de kaybettiğini öğrenince psikolojisi kaldırmadı" dediler.

■ ADEM ÜLKER