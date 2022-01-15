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Haberler Muğla Yarım asırlık iskelenin yıkım kararına tepki

Yarım asırlık iskelenin yıkım kararına tepki

15.1.2022

Yarım asırlık iskelenin yıkım kararına tepki

MUĞLA Bodrum'da 50 yıllık iskele için yıkım kararı çıktı. İskelede toplanan denizciler, yazın günde 120 tur teknesinin yanaştığı iskelenin yıkılmayıp yasallaştırılmasını istedi. Bodrum Yahşi sahilinde yazın günübirlik teknelerin yanaşması için kullanılan Camel Beach İskelesi'nin kaçak
olduğu gerekçesiyle yıkımı ve kaldırılması için belediye ekiplerince çalışma başlatıldı. İskelenin yıkılma kararına tepki gösteren deniz kooperatif başkanları ile denizciler ellerinde 'Özel iskeleler yıkılsın, kamuya ait iskeleler kalsın' yazılı döviz açarak basın açıklaması yaptı.

■ ADEM ÜLKER